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Путин: В России всегда проявляли большой интерес к ушу
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов IX Международного турнира «Московские звезды ушу». Он обратил внимание на то, что россияне давно интересуются этим древним видом спорта, сообщает пресс-служба Кремля.
«В России всегда был высок интерес к этому древнему, зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере», — заметил глава государства.
Российский лидер выразил уверенность в том, что нынешний турнир запомнится болельщикам честными и красивыми поединками и поспособствует продвижению спорта и культуры здорового образа жизни.
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