Путин: В России всегда проявляли большой интерес к ушу

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов IX Международного турнира «Московские звезды ушу». Он обратил внимание на то, что россияне давно интересуются этим древним видом спорта, сообщает пресс-служба Кремля.

«В России всегда был высок интерес к этому древнему, зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере», — заметил глава государства.

Российский лидер выразил уверенность в том, что нынешний турнир запомнится болельщикам честными и красивыми поединками и поспособствует продвижению спорта и культуры здорового образа жизни.

IX Международный турнир «Московские звезды ушу» проходит в столице РФ с 29 февраля по 5 марта. В соревнованиях участвуют 12 команд и более тысячи спортсменов из разных стран: России, Афганистана, Азербайджана, Беларуси, Китая, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.