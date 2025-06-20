Путин: В России восстановят тысячу объектов культурного наследия к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году в стране планируется восстановить не менее тысячи объектов культурного наследия – старинных зданий, храмов, усадеб. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Отдельно скажу о повышении туристической привлекательности российских городов и поселков. Зримым воплощением нашей национальной идентичности, самобытности, настоящими точками притяжения туристов являются старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия. Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок не менее тысячи таких объектов по всей стране», – сказал глава государства.

Планируется, что этим памятникам дадут вторую жизнь – за счет создания музеев, выставочных и просветительских центров, гостиниц и других туристических пространств.

Путин подчеркнул, что для повышения эффективности вложений необходимо объединить усилия.

«Чтобы выделенные средства дали больший эффект, предлагаю следующее решение – объединить ресурсы двух программ льготного кредитования: по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. Таким образом, на реставрацию и капитальный ремонт старинных зданий, в том числе и в интересах бизнеса, можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой», – заметил он.

Кроме того, Президент РФ предложил распространить на такие проекты механизм зонтичных поручительств Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Он также отметил, что в работе с объектами культурного наследия важно обоснованно сокращать инвестиционно-строительный цикл.

«Те, кто занимается этим, прекрасно понимают, о чем я говорю. Он занимает долгое время, от которого нужно избавляться, устраняя избыточную формалистику – конечно, не в ущерб сохранению исторического облика», – добавил Путин.