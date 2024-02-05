Путин: В России уделяется повышенное внимание борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В России уделяется пристальное внимание развитию сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся талантливые специалисты. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

Он отметил, что за годы проведения это событие стало одной из наиболее авторитетных площадок, объединяющих специалистов из разных стран. Благодаря содержательной повестке они могут на экспертном уровне обсудить актуальные проблемы в этой области, поделиться опытом и эффективными стратегиями диагностики и лечения опасных заболеваний.

«И конечно, особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.