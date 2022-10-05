Путин: В России никогда не будут делать никакой разницы между русскими и украинцами

Россия всегда относилась с уважением к украинскому народу и такой подход будет и в будущем. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Мы всегда — и несмотря на трагедию сегодняшних дней — и сегодня с огромным уважением относимся к украинскому народу и украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что допускается на Украине в отношении русского языка и русской литературы», — сказал Путин.

Россия будет идти своим — созидательным — путем, подчеркнул глава государства.

«Мы с уважением будем относиться ко всему украинскому. У нас 3 млн граждан России украинского происхождения, мы не делаем никакой разницы и никогда не делали никакой разницы между русскими и украинцами», — резюмировал Путин.