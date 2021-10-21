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21 октября 2021  21:56

Путин: в России нет угрозы свободе слова

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В России нет угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти, есть угроза безответственности за то, что говорят, заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят. Такое есть. Но это обратная сторона как раз той самой свободы (дискуссии — ред.)», — отметил глава государства в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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