Путин: В России не будет вводиться ни режим ЧС, ни военное положение
В России не будут вводиться режим ЧС и особое положение. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин.
Глава государства объяснил, что режим чрезвычайного положения вводится при техногенных либо природных катастрофах, а особое положение — в случае масштабных внутренних угроз.
«Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня», — подчеркнул он.