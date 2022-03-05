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Политика
5 марта 2022  16:30

Путин: В России не будет вводиться ни режим ЧС, ни военное положение

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В России не будут вводиться режим ЧС и особое положение. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что режим чрезвычайного положения вводится при техногенных либо природных катастрофах, а особое положение — в случае масштабных внутренних угроз.

«Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня», — подчеркнул он.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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