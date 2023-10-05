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Путин: В России началась структурная перестройка экономики
В России естественным образом началась структурная перестройка экономики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (трансляция была организована на сайте Кремля).
«Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка <…>», — заметил глава российского государства.
По мнению Путина, нынешняя ситуация напоминает 2014 год, когда российская сторона в качестве контрсанкций ввела ограничения на закупку сельскохозяйственных товаров в странах Запада и оказалась вынуждена «вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны».
Аналогичный эффект, уверен Президент, вызовет и то, что многие из товаров, которые ранее поступали по импорту, оказались недоступны для российских покупателей из-за санкций стран Запада.
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