Путин: В России на шахтах и угольных разрезах работают почти 150 тыс. горняков

Всем известен сильный, прямой, упорный характер горняков, достоинство рабочего человека, уверенного в том, что именно его труд — главный путь к повышению благосостояния семьи и страны. Об этом сказал Президент Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем шахтера, которое появилось на сайте Кремля.

«В нашей стране принимают сегодня поздравления почти 150 тыс. горняков, работающих на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках <...> Отдельно хочу обратиться к семьям всех, кто отмечает День шахтера. Только с вашей поддержкой можно заниматься этим тяжёлым трудом, который нередко связан с риском», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что уголь будет всегда востребован и угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития.

«От её роста и успехов во многом зависит благополучие, будущее нашей страны. Потому верю в ваши новые успехи во славу России», — сказал Президент.