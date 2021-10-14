Путин: В России многое делается для обеспечения развития транспортной инфраструктуры

Обеспечение устойчивости и развития транспортной структуры — это важная цель, для реализации которой в РФ прилагаются немалые усилия, заявил Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Пользуясь возможностью, хотел бы проинформировать, что в России многое делается для обновления, расширения, обеспечения устойчивости и развития транспортной инфраструктуры. Принимая во внимание колоссальную территорию нашей страны и непростые климатические условия, такая работа требует системного подхода и серьёзных инвестиций», — сказал глава государства, выступая на Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Он обратил внимание иностранных коллег на то, что на территории России реализуется крупный национальный проект по развитию автомобильных дорог.

По словам Путина, особое внимание уделяется реконструкции и строительству новых магистральных артерий, соединяющих крупные промышленные центры и экономические агломерации, что предоставляет возможность напрямую связать азиатские рынки с европейскими потребителями.

Кроме того, проводится модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали для увеличения возможности контейнерных перевозок и пропускной способности российских железных дорог.