Путин: в России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран Африки с Днем Африки. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к независимости, миру и процветанию», — говорится в обращении.

Путин отметил, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. В рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное многостороннее сотрудничество, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы.

По словам Президента, в России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, неизменно поддерживают их усилия, направленные на урегулирование локальных конфликтов, на противодействие терроризму, экстремизму, наркотрафику, эпидемическим заболеваниям и другим вызовам региональной и глобальной безопасности.

«Состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит Россия — Африка позволил наметить новые формы и направления конструктивного межгосударственного взаимодействия. Уверен, что, основываясь на достигнутых договоренностях, мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-африканских связей на благо наших стран и народов.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам ваших государств — мира и благополучия», — заключил глава государства.