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Путин: В России абсолютно нормально воспримут переход к прогрессивному налогообложению
Российские граждане воспримут абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится. Об этом в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу «Россия 1» и РИА Новости сказал Президент РФ Владимир Путин.
«<...> нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области, — подчеркнул российский лидер. — Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению».
По словам Путина, сейчас даже те, кто был ярыми сторонниками плоской шкалы, считают, что в целом страна созрела для избирательного налогообложения. Он озвучил и ключевую просьбу бизнеса, над которой Правительство должно заняться в ближайшее время и вместе с Госдумой представить предложения.
«От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса», — рассказал Президент.
Накануне сообщалось, что Правительство России собирается повысить для некоторых граждан налог на доходы физических лиц, а также увеличить налог на прибыль компаний.
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