Путин: В результатах электронного голосования сомневаются недовольные его итогами

В дистанционном электронном голосовании в Москве сомневаются те, кому не понравился его результат. Таким мнением на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму, поделился Президент России Владимир Путин.

«По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что такой формат голосования решили применять из-за его удобства и что технический прогресс невозможно остановить.

Во время думских выборов ДЭГ действовало в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. При этом в Москве оно проводилось на отдельной платформе, а в остальных субъектах — на федеральной.

По итогам голосования в столице явка на электронное голосование составила более 96%. Такой возможностью воспользовались 1 943 590 жителей Москвы.