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2 сентября 2021  11:06

Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии владивостокского гелиевого хаба

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В церемонии открытия логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке примет участие Президент России Владимир Путин. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«У Президента будет видеоконференция в связи с открытием логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке», — сказал Песков.

Он добавил, что проект реализует компания «Газпром».

#владимир путин
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