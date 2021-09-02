Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии владивостокского гелиевого хаба
В церемонии открытия логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке примет участие Президент России Владимир Путин. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«У Президента будет видеоконференция в связи с открытием логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке», — сказал Песков.
Он добавил, что проект реализует компания «Газпром».