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Путин: Товарооборот России и Африки достиг 18 млрд долларов
Несмотря на пандемию и введение санкций, товарооборот России и стран Африки продолжает расти. Так, за прошлый год на континент было экспортировано российское продовольствие на 4,7 млрд долларов, а объем взаимной торговли составил 18 млрд долларов. Об этом на площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге заявил Президент РФ Владимир Путин.
«В Африке успешно работают многие крупные российские компании. Ключевые сфера сотрудничества – энергетика, недропользование, сельское хозяйство. Имеются хорошие возможности взаимодействия в научно-технической, образовательной, культурной сфере», – сказал он на встрече с главой Африканского союза, Президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.
Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В 2019 году участие в мероприятиях первого форума, состоявшегося в Сочи, приняли 45 руководителей и глав правительств африканских государств. В этом году в Россию прибыли представители 17 стран.
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