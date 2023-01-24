Путин рассказал о своей первой школьной учительнице

Президент России Владимир Путин накануне Дня студентов провел совещание с членами Правительства. Вместе с министром образования РФ Сергеем Кравцовым они обсудили своих первых школьных педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сергей Сергеевич, а вы помните своего первого учителя? <...> Я тоже помню. Чижова Тамара Павловна у нас была с первого класса, очень добрая, профессиональный педагог, очень добрая женщина», – поделился воспоминаниями из детства глава государства.

По его словам, в те времена, которые сейчас переживает Россия, огромная роль и значение преподавательского труда, педагогической деятельности ясна абсолютно всем. Путин подчеркнул, что именно учителя с детства формируют основу мировоззрения в каждом человеке.

«И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», – сказал российский лидер.

Владимир Путин в 1960—1965 годах учился в школе-восьмилетке №193 в Ленинграде, а после ее окончания поступил в среднюю школу №281 с химическим уклоном на базе Технологического института.