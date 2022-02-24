Путин: В планы России не входит оккупация Украины

В своем видеообращении к гражданам России Президент Владимир Путин заявил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Во время своей речи глава государства заявил о начале специальной военной операции.

«При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий, — подчеркнул Путин. — Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».

Президент обратился к украинским гражданам, отметив, что «сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа». Глава государства заявил, что военная операция является самозащитой от «тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа».