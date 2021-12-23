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Ру Тат
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Политика
23 декабря 2021  12:54
Егор Никитин

Путин: В коронакризис в первую очередь мы оказывали поддержку малому и среднему бизнесу

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В ходе коронакризиса российские власти в первую очередь вводили меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции рассказал Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что предприятия сферы обслуживания населения пострадали больше остальных из-за необходимых ограничительных мер. 

«Но им и оказывалась помощь в первую очередь. Это и льготные кредиты, прямая поддержка по сохранению рабочих мест и зарплат, это рассрочка выплаты кредитов, это льготная аренда и так далее. И ряд мер сейчас продлен, на это выделяются огромные ресурсы», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что вся эта работа идет в прямом контакте с бизнес-сообществом. Это позволяет властям действовать быстро и эффективно.

«И результат неплохой», – резюмировал Президент 
 

#большая пресс-конференция Владимира Путина
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