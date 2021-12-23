Путин: В коронакризис в первую очередь мы оказывали поддержку малому и среднему бизнесу

В ходе коронакризиса российские власти в первую очередь вводили меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции рассказал Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что предприятия сферы обслуживания населения пострадали больше остальных из-за необходимых ограничительных мер.

«Но им и оказывалась помощь в первую очередь. Это и льготные кредиты, прямая поддержка по сохранению рабочих мест и зарплат, это рассрочка выплаты кредитов, это льготная аренда и так далее. И ряд мер сейчас продлен, на это выделяются огромные ресурсы», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что вся эта работа идет в прямом контакте с бизнес-сообществом. Это позволяет властям действовать быстро и эффективно.

«И результат неплохой», – резюмировал Президент

