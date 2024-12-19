Путин: В новых регионах России уже восстановлены 21 тыс. объектов

В новых регионах России уже восстановлены 21 тыс. объектов. В течение ближайших пяти-шести лет будет восстановлено и построено еще 20 тыс. объектов. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«11 тыс. объектов восстановлено за счет средств федерального бюджета и 10 тыс. — за счет бюджетов шефствующих регионов. Хочу поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за огромную помощь. Это общегосударственная задача», — сказал российский лидер.

Путин заверил, что финансовых средств для восстановления новых российских территорий достаточно. Разработана программа для их восстановления и развития, она рассчитана до 2030 года, уточнил он.

«Там работа уже ведется и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, социально-культурных объектов. В течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное состояние. Вся дорожная сеть будет восстанавливаться», — отметил Президент РФ.

По его словам, планируется построить четырехполосную кольцевую дорогу вокруг Азовского моря. «Это будет такая же дорога, как „Таврида“ в Крыму. Одна часть уже сделана — от Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок — 40 километров», — заметил глава государства.

Путин добавил, что еще одна дорога будет построена между Мариуполем и Донецком. Ее протяженность составит почти 100 километров.

«Все это обеспечено деньгами. Уже некоторые социальные объекты введены в строй. Например, в Донецке — перинатальный центр мирового класса, в Мариуполе — медицинский центр. В Запорожской области планируется строительство детской клинической больницы, о чем попросили местные жители», — заключил Президент РФ.