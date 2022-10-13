Путин: В новом многополярном мире ключевую роль начинает играть Азия

В глобальной политике происходят изменения: мир становится многополярным, а на первый план в нем выходит Азия, заявил Президент России Владимир Путин. Именно в странах Азии «крепнут новые центры силы», они являются локомотивом мирового экономического роста, убежден глава государства.

«Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», – сказал Президент на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который сегодня проходит в Астане.

Путин подчеркнул, что Россия стояла у истоков создания Делового совета при совещании, по линии которого за прошедшие годы проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики. «И конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем всё для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсальных принципах международного права, устава ООН», – цитирует его пресс-служба Кремля.