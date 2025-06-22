Путин в кулуарах ПМЭФ: Мы гордимся тем, что произошло с Казанью за последние годы

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин перед началом пленарного заседания XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) обсуждал в кулуарах Казань и Татарстан. Видео выложил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, на него обратила внимание руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Разговор о республике зашел в ходе встречи российского лидера с руководителем делегации Бахрейна на ПМЭФ – шейхом Нассером ибн Хамадом аль-Халифой, сыном короля этого государства. Также участвовавший в беседе модератор пленарного заседания форума, генеральный директор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич рассказал, что побывал на саммите БРИКС, прошедшем в 2024 году в Казани.

«Город в хорошем состоянии, мы гордимся тем, что произошло с Казанью за последние годы», – отреагировал на слова журналиста Путин.

«Вообще, Татарстан и Казань – очень хорошие примеры взаимодействия и хорошего развития между представителями различных культур, различных религий», – продолжил он после слов Котеича, что всем следует своими глазами убедиться, насколько развитой страной является Россия.

«Если вы обратили внимание, то там и православные церкви, и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости. Отмечают праздники друг друга как общие праздники», – добавил Президент РФ.

«О чем Владимир Путин говорил за несколько минут до начала пленарного заседания на ПМЭФ? О Татарстане!» – прокомментировала это видео Лилия Галимова.

Видео: t.me/galimovatatarstan.