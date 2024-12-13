Путин в Кремле вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Об этом со ссылкой на видео, снятое одним из участников церемонии, сообщает ТАСС.

На кадрах видно, что церемония награждения состоялась в Московском Кремле. Официально о мероприятии не сообщалось, замечает агентство.

О том, что Кадыров удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, стало известно в феврале 2024 года. Награда присвоена ему за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».