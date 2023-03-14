Путин в Кремле проведет переговоры с Президентом Сирии Асадом

Президент России Владимир Путин завтра, 15 марта, проведет в Москве переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее», — отмечается в сообщении.

При этом РИА Новости со ссылкой на канцелярию сирийского лидера передает, что Асад уже прибыл в Москву.

В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда Президент Сирии также приезжал в столицу России. До этого они проводили переговоры несколько раз — как на российской, так и на сирийской территории.