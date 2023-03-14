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Путин в Кремле проведет переговоры с Президентом Сирии Асадом
Президент России Владимир Путин завтра, 15 марта, проведет в Москве переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее», — отмечается в сообщении.
При этом РИА Новости со ссылкой на канцелярию сирийского лидера передает, что Асад уже прибыл в Москву.
В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда Президент Сирии также приезжал в столицу России. До этого они проводили переговоры несколько раз — как на российской, так и на сирийской территории.
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