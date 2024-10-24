Путин в Казани: На саммите БРИКС весомо прозвучал голос Латинской Америки

Фото: © Пелагия Тихонова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Сотрудничество между Россией и Боливией основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, причем страны последовательно развивают двусторонние связи в разных сферах: в политике, экономике, торговле, образовании и культуре. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Боливия Луисом Альберто Арсе Катакорой.

Напомним, что политики встретились в Казани в рамках саммита БРИКС, который прошел с 22 по 24 октября.

Российский лидер также отметил, что у Боливии и России созвучные позиции по базовым принципам мироустройства, страны вместе работают в ООН, пишет пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что на расширенной сессии в формате «Аутрич / БРИКС плюс» весомо прозвучал голос Латинской Америки.

«Мы с интересом выслушали ваши оценки текущей геополитической обстановки, которые вы дали в ходе вашего выступления», - сказал Президент России.

По итогам проведенного в Казани саммита Путин сказал, что БРИКС всё больше воспринимается миром как авторитетное и нужное международное объединение.

Арсе Катакора, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием, добавив, что Боливия с удовольствием будет участвовать в подобных мероприятиях и поддерживать диалог с Россией на различные темы.