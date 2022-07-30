Путин в День ВМФ утвердит Морскую доктрину России и Корабельный устав

Президент РФ Владимир Путин собирается завтра, в День Военно-морского флота, утвердить Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подпишет соответствующие указы в Санкт-Петербурге. Церемония подписания будет организована в здании Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости.

Путин посетит северную столицу, чтобы принять главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ. Сначала он заверит подписью документы, а затем отправится к флоту, где обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в Финском заливе, на Неве и на Кронштадтском рейде.

Парад начнется примерно в 10.50 по московскому времени и будет состоять из морской, воздушной, наземной и береговой частей. Его участниками станут более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Завершит торжество марш парадных расчетов военнослужащих, воспитанников нахимовских училищ и представителей «Юнармии». Кроме того, в 22.00 прогремит артиллерийский салют.