Путин в День русского языка посетил «Царское село», где учился Пушкин

Президент РФ Владимир Путин в День русского языка и день рождение Александра Пушкина приехал в музей-заповедник «Царское Село», которое находится под Питером.

Как сообщили в Telegram-канале Кремля, российского лидера познакомили с экспозицией музея, включая тематическую выставку, которая открылась совсем недавно.

Отметим, что Президент в эти дни участвует в Петербургском международном экономическом форуме. И также в этом году исполняется 225 лет со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

Путин прибыл в музей за полночь – он задержался в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы представителей ведущих зарубежных информационных агентств. Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов показал главе государства и губернатору «Культурной столицы» Александру Беглову все помещения пушкинского лицея – учебные классы, комнаты воспитанников, лазарет и столовую.

Некрасов отметил, что все предметы в помещении исторические. Путин на такое высказывание пошутил: «Даже булочки?». Однако директор признался, что булочки современные.

Также Путин осмотрел портреты педагогов лицея, которые обучали Пушкина, и увидел оригинал жалованной грамоты (ею был учрежден Царскосельский лицей).