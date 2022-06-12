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Общество
12 июня 2022  13:13

Путин в День России подчеркнул важность традиций и духовных устоев

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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Он подчеркнул, что для государства важны традиции, нравственные ценности и духовные устои.

«Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России, и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние и глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», - сказал Президент на церемонии вручения госпремий и наград Герой Труда в воскресенье в Кремле.

Путин также заявил, что сегодня важна сплоченность российского народа. 

«Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», - заключил глава государства.

#Владимир Путин #День России
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