Путин в день 70-летия Лукашенко наградил его орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в день его 70-летия высшей государственной наградой РФ — орденом Андрея Первозванного. Указ главы российского государства размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что политик удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Беларусью, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Кроме того, Путин направил белорусскому лидеру поздравительную телеграмму. В ней он, в частности, подчеркнул, что искренне дорожит их добрыми товарищескими отношениями, которые, по его оценке, в полной мере прошли проверку временем, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ также пожелал Лукашенко «доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. При этом им могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед РФ и руководители иностранных государств.