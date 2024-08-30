news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 30 августа 2024 11:43

Путин в день 70-летия Лукашенко наградил его орденом Андрея Первозванного

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин наградил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в день его 70-летия высшей государственной наградой РФ — орденом Андрея Первозванного. Указ главы российского государства размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что политик удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Беларусью, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Кроме того, Путин направил белорусскому лидеру поздравительную телеграмму. В ней он, в частности, подчеркнул, что искренне дорожит их добрыми товарищескими отношениями, которые, по его оценке, в полной мере прошли проверку временем, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ также пожелал Лукашенко «доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. При этом им могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед РФ и руководители иностранных государств.
#россия и беларусь #Владимир Путин #Александр Лукашенко
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100