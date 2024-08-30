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Путин в день 70-летия Лукашенко наградил его орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в день его 70-летия высшей государственной наградой РФ — орденом Андрея Первозванного. Указ главы российского государства размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.
В документе отмечается, что политик удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Беларусью, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
Кроме того, Путин направил белорусскому лидеру поздравительную телеграмму. В ней он, в частности, подчеркнул, что искренне дорожит их добрыми товарищескими отношениями, которые, по его оценке, в полной мере прошли проверку временем, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ также пожелал Лукашенко «доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа».
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