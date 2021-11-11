Путин принял участие в открытии музейного центра Ф. М. Достоевского в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия музейного центра «Московский дом Достоевского». Событие приурочено к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, сообщает ТАСС.

Главе государства провели экскурсию по дому-музею, показали мемориальную и историко-литературную экспозиции, которые посвящены основным событиям жизни автора и его произведениям.

В историческом здании по адресу ул. Достоевского, где был открыт музейный центр, до 1837 года проживала семья писателя. В комнатах на первом этаже еще в 1928 году был открыт музей.

Мемориальная квартира осталась экспозиционным центром обновленного выставочного центра. На втором этаже представлена информация о главных произведениях писателя — «Преступлении и наказании», «Игроке», «Идиоте», «Бесах» и других. Третий этаж посвящен судьбе произведений Достоевского и оснащен современными мультимедийными инсталляциями.

После осмотра музея глава государства встретится с экспертами русской литературы, специализирующимися, в частности, на творчестве классика.