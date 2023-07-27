Путин: Россия подготовила 4,5 тыс. специалистов из Бурунди и удваивает квоту

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Россия помогает Бурнди с подготовкой квалифицированных кадров. За время взаимодействия в российских вузах обучено 4,5 тыс. человек. Об этом на встрече с Президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе рассказал Президент РФ Владимир Путин. Мероприятие состоялось на полях саммита «Россия – Африка».

«В настоящее время в России обучается 84 студента из Бурунди. С учетом растущего спроса мы удвоили правительственную квоту до 100 мест. С удовлетворением отмечаем рост интереса бурундийцев к изучению русского языка», — отметил Путин. Он напомнил, что 15 мая на базе факультета иностранных языков университета Бурунди открылся кабинет русского языка.

По его мнению, у стран есть перпективы для наращивания партнерства во многих сферах, включая атомную энергетику.

«Мы благодарны за поддержку российских инициатив на многосторонних площадках, настроены, разумеется, на дальнейшее конструктивное взаимодействие с вами, прежде всего на площадке ООН», – сказал российский лидер.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в планах Президента также запланированы переговоры с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В 2019-м в Сочи состоялось первое мероприятие, в нем приняли участие 45 руководителей и глав правительств африканских государств. В этом году в Россию прибыли представители 17 стран.