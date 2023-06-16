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Путин: В ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот
В ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот. Об этом на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.
«Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния. Только в рамках данной программы в 2023-2027 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов», – рассказал глава государства.
Также Россия продолжит строительство ледокольного флота для развития Северного морского пути.
«В прошлом году по нему прошли 34 млн тонн грузов. Ожидаем, что в следующем, 2024 году, объем таких перевозок кратно увеличится», – сказал Путин.
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