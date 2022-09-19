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Ру Тат
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Экономика
19 сентября 2022  14:59

Путин: В ближайшие годы нужно сохранить стабильность и устойчивость в госбюджете

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В ближайшие три года и в дальнейшем важно сохранить сбалансированность и устойчивость федерального бюджета. Это позволит последовательно модернизировать экономику и социальную сферу, а также укреплять инфраструктуру и поддерживать регионы, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он также обратил внимание на то, что изменения и тенденции в экономической сфере носят долгосрочный характер, поэтому Правительству необходимо предложить системные механизмы и дать эффективные ответы на все вызовы в этой сфере.

#Владимир Путин #экономика
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