Путин: В ближайшие годы нужно сохранить стабильность и устойчивость в госбюджете

В ближайшие три года и в дальнейшем важно сохранить сбалансированность и устойчивость федерального бюджета. Это позволит последовательно модернизировать экономику и социальную сферу, а также укреплять инфраструктуру и поддерживать регионы, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он также обратил внимание на то, что изменения и тенденции в экономической сфере носят долгосрочный характер, поэтому Правительству необходимо предложить системные механизмы и дать эффективные ответы на все вызовы в этой сфере.