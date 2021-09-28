Путин: В ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми

Необходимо создать единую систему поддержки российских семей с детьми. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отметив, что в ближайшие годы в стране могут появиться новые меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также указал на важность введения новых мер поддержки для определенных категорий граждан.

«При возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.

Президент пояснил, что это касается таких мер поддержки, как единовременные выплаты семьям со школьниками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава государства проведет совещание по экономическим вопросам в онлайн-формате.