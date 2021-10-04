Президент РФ в ближайшее время встретится с Премьер-министром Армении

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время проведут личную встречу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания республики Аленом Симоняном, сообщает ТАСС.

Матвиенко отметила, что Путин и Пашинян в этом году провели уже три встречи и постоянно поддерживают связь.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин, Премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян уже в этом году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров, готовится в ближайшее время новая личная встреча», – сказала она.

Спикер подчеркнула важность интенсивных контактов.

«Они задают тон всему комплексу российско-армянских отношений: и экономических, и гуманитарных, и в сфере здравоохранения, образования, культуры, политических вопросов, практически во всех сферах», – подчеркнула Матвиенко.

Накануне Ален Симонян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил Правительству России благодарность за помощь в урегулировании вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.