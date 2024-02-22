Путин: В 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены сотовой связью

Фото: пресс-служба Кремля

К 2032 году все федеральные трассы России должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, однако власти постараются ускорить эту работу. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств, которая прошла в многофункциональной зоне дорожного сервиса под Казанью, с которой начинается трасса М-12 «Восток». Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.

«Дело не только в этих операторах сотовой связи – там нужно решать целый комплекс вопросов, связан он с выделением земли, с подключением электроэнергии, комиссия у нас там работает. Очень много бюрократии. Вообще-то у нас планы такие, что к 2032 году, по-моему, все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связь. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», – ответил глава государства на вопрос одного из участников встречи, посетовавшего на отсутствие сотовой связи на некоторых участках трасс.

Президент отметил, что на этом направлении есть «много бюрократических вещей».

«Мы многое сделали для того, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать. А здесь точно», – резюмировал Владимир Путин.

Главу государства также сопровождали заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и Раис РТ Рустам Минниханов.