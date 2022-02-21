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Официальная хроника
21 февраля 2022  17:18

Путин: В 2014 году на Украине произошел кровавый и антиконституционный переворот

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Переворот на Украине, произошедший в 2014 году, был антиконституционным и кровавым. Не все граждане страны приняли его, в том числе это относилось к жителям Крыма, Донбасса. Об этом, выступая на внеочередном заседании Совбеза, заявил Президент России Владимир Путин.

«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем не повинных людей», — подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #Украина
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