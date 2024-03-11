Президент Владимир Путин ужесточил требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ уточняет правила использования оборудования для производства алкогольной продукции и процесс денатурации.

С 1 июля 2026 года минимальный размер уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, повышается с 10 млн до 100 млн рублей. Кроме того, организациям запрещается оплачивать его неденежными и заемными средствами. При снижении стоимости чистых активов ниже 100 млн рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

Кроме того, с 1 июля будущего года будет сформирован список физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией, которые не смогут занимать посты руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать организации, обращающиеся за лицензией на производство, хранение и поставку этилового спирта или спиртных напитков, или у которых она уже есть. После внесения данные о таких гражданах исключаются из перечня через 5 лет или по решению суда.