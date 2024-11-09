Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

В России ужесточено наказание за организацию незаконной миграции. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, за организацию незаконного въезда и пребывания мигрантов в России либо использование страны в качестве транзита грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Если же преступление имело отягчающие обстоятельства, то осужденного приговорят к пяти-десяти годам тюрьмы.

В обоих случаях возможно дополнительное наказание в виде штрафа и запрета занимать ряд должностей.

Кроме того, особо тяжким преступлением будет признано посредничество в незаконной миграции, которое совершила организованная группа. Также к этой категории относится организация миграции с целью дальнейшего осуществления тяжких либо особо тяжких преступлений. В таких случаях срок лишения свободы увеличится до 8-15 лет, повысятся сроки запретов и суммы штрафов.

Изменения, помимо этого, коснутся фиктивной регистрации иностранцев и их постановки на учет.