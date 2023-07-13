Путин увидел в зависимости от зарубежных технологий угрозу нацбезопасности

Фото: kremlin.ru

Чрезмерная зависимость от зарубежных технологий, в том числе в сфере использования больших данных, создает угрозу национальной безопасности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Очевидно, что зависимость в этой сфере (сфере использования больших данных — прим. Т-и) означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны», — подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

По мнению Путина, «именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты». Взаимозависимость он назвал «неизбежной», но обратил внимание на разницу между «общими словами об открытости» и поведением государств.

Кроме того, политик заметил, что правящие элиты некоторых стран устроили РФ «фактическую» технологическую блокаду. «Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого», — заметил в связи с этим он (цитата по РИА Новости).