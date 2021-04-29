Путин увидел недобросовестную конкуренцию в ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» существует много спекуляций, но они являются следствием недобросовестной конкуренции. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главами ряда ведущих французских компаний, прошедшей в формате видеоконференции.

«Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — цитирует слова Президента пресс-служба Кремля.

При этом Путин заметил, что прокладка «Северного потока — 2», как и строительство заводов по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», осуществляется при участии французских предприятий.

По мнению Президента РФ, разговоры вокруг проекта трубопровода связаны преимущественно «с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке». «Используются всякие политические силы, которые считают, что электричество берётся прямо из электрической розетки», — подчеркнул он.

В этом контексте Путин вспомнил персонажа одного из текстов Михаила Салтыкова-Щедрина — генерала, который «посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях» (судя по всему, речь идет об одном из героев «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», который до попадания на необитаемый остров не догадывался о происхождении пищи — прим. Т-и).