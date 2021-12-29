Путин: Уверен, что в 2022 году мы продолжим развивать сотрудничество с Арменией

Президент России Владимир Путин поздравил армянского лидера Армена Саркисяна с наступающим Новым годом. В телеграмме глава государства выразил уверенность, что в 2022 году РФ и Армения продолжат развивать конструктивное сотрудничество в разных сферах.

«Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости, — отмечается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Президента Армении. — Уверен, что в наступающем году двустороннее союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие на благо наших братских народов, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности».

Также Владимир Путин пожелал Саркисяну и его семье здоровья, счастья и успехов, а всему народу Армении — мира и благополучия.