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Путин: Традиции заботы об экологии будут продолжены российской молодежью
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников второго Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит в Камчатском крае. Он отметил, что в рамках мероприятия пройдет слет юных натуралистов и движения юннатов. По мнению главы государства, это свидетельствует о том, что традиции сбережения родной природы, заботы о совершенствовании экологической ситуации в России обязательно будут продолжены молодым поколением.
«В ходе нынешнего форума представители экологических и волонтерских организаций, студенты и молодые ученые смогут продолжить открытую дискуссию по широкому кругу проблем экологической повестки, встретиться с авторитетными экспертами, активистами, предпринимателями, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить свои проекты в сфере экологической безопасности, развития заповедных территорий, туризма», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.
Он также обратил внимание на то, что все участники смогут познакомиться с уникальными достопримечательностями Камчатского края, и пожелал им продуктивной и конструктивной работы на полях форума.
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