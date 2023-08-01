Путин: Традиции заботы об экологии будут продолжены российской молодежью

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников второго Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит в Камчатском крае. Он отметил, что в рамках мероприятия пройдет слет юных натуралистов и движения юннатов. По мнению главы государства, это свидетельствует о том, что традиции сбережения родной природы, заботы о совершенствовании экологической ситуации в России обязательно будут продолжены молодым поколением.

«В ходе нынешнего форума представители экологических и волонтерских организаций, студенты и молодые ученые смогут продолжить открытую дискуссию по широкому кругу проблем экологической повестки, встретиться с авторитетными экспертами, активистами, предпринимателями, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить свои проекты в сфере экологической безопасности, развития заповедных территорий, туризма», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Он также обратил внимание на то, что все участники смогут познакомиться с уникальными достопримечательностями Камчатского края, и пожелал им продуктивной и конструктивной работы на полях форума.

Экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на базе гостиничного комплекса «Лагуна» на Камчатке с 1 по 7 августа. В нем принимает участие 450 экоактивистов со всех регионов России и дружественных государств. Среди них общественные деятели в сфере экологии, молодые географы, биологи и экологи, ученые, исследователи, экопросветители и популяризаторы науки в возрасте от 14 до 35 лет.