Во время Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным глава государства выразил уверенность в том, что до конца 2025 года российские бойцы добьются новых успехов на линии фронта.

«Уверен, что до конца текущего года мы с вами еще будем свидетелями новых успехов наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – заявил он.

Путин добавил, что группировка войск «Восток» один за другим освобождает населенные пункты на Запорожском направлении. Кроме того, создаются зоны безопасности на Сумском направлении.