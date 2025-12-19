news_header_top
Общество 19 декабря 2025 12:29

Путин: Уверен, что до конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов

Во время Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным глава государства выразил уверенность в том, что до конца 2025 года российские бойцы добьются новых успехов на линии фронта.

«Уверен, что до конца текущего года мы с вами еще будем свидетелями новых успехов наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – заявил он.

Путин добавил, что группировка войск «Восток» один за другим освобождает населенные пункты на Запорожском направлении. Кроме того, создаются зоны безопасности на Сумском направлении.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года
