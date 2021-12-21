Путин увеличил штрафы за ложную информацию по разливам нефти

В России выросли штрафы за сокрытие фактов разливов нефти либо предоставление ложных сведений о них. Согласно закону, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, нарушители должны будут выплатить до 1 млн рублей.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации говорится, что за первое нарушение должностные лица будут оштрафованы на 10–30 тыс. рублей, ИП — 30–50 тыс., юрлица — 100–300 тыс.

Повторное нарушение грозит должностным лицам штрафом в 50–100 тыс., предпринимателям — 100–200 тыс., юрлицам — 500 тыс. — 1 млн рублей либо приостановлением деятельности на срок до 90 дней (распространяется на вторую и третью категории).