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СВО 28 сентября 2026 20:22

Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,41 млн человек

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Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,41 млн человек
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена с 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, до 2 441 630 человек, включая 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа», – сказано в тексте документа.

Таким образом, в Вооруженных силах должно стать на 42,5 тыс. человек, в том числе – на 41,5 тыс. военнослужащих, больше. До этого последний раз штатная численность российских ВС увеличивалась главой государства 12 июня этого года.

#вооруженные силы рф #Владимир Путин
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