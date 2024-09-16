Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Соответствующий Указ появился на официальном интернет-портал правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», – говорится в документе. Правительству РФ поручено предусмотреть выделение Министерству обороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Фото на анонсе: kremlin.ru