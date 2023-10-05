Путин увеличил размер должностных окладов судей

С начала октября оклады российских судей проиндексируют. Указ за подписью Президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий», – поясняется в документе.

Отмечается, что в 1,055 раза повысят размеры должностных окладов судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов РФ.