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Путин увеличил размер должностных окладов судей
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С начала октября оклады российских судей проиндексируют. Указ за подписью Президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«В целях обеспечения социальных гарантий», – поясняется в документе.
Отмечается, что в 1,055 раза повысят размеры должностных окладов судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов РФ.
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