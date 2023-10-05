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Политика 5 октября 2023 16:34

Путин увеличил размер должностных окладов судей

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С начала октября оклады российских судей проиндексируют. Указ за подписью Президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий», – поясняется в документе.

Отмечается, что в 1,055 раза повысят размеры должностных окладов судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов РФ.

#Владимир Путин
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