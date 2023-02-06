Путин увеличил число премий учителям за достижения в педагогике

Число президентских премий учителям за достижения в педагогической деятельности увеличено с 1 тыс. до 1 250. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.

Изменения внесены в указ от 2018 года, которым глава государства учредил такие премии. Денежное вознаграждение введено для «стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала».

Премии присуждают ежегодно ко Дню учителя, размер каждой – 200 тыс. рублей.