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Официальная хроника
1 августа 2022  15:58

Путин утвердил знамя Главного управления спецпрограмм Президента РФ

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени ГУСП — Главного управления специальных программ Президента РФ. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации», — отмечается в тексте.

В документе сообщается, что прямоугольное знамя будет васильково-синего цвета и обшиваться золотистой тесьмой. По его сторонам будет размещаться золотистый плетеный орнамент в рамке такого же цвета. По краям разместят 10 пятилучевых звезд, в центре на лицевой стороне полотнища будет располагаться главная фигура Государственного герба РФ, а с обратной стороны — эмблема ГУСП.

Помимо этого, в верхней части рамки узор будет прерываться надписью «Отечество», в нижней — «Достоинство, Честь».

#Владимир Путин #указ
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