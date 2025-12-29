Путин утвердил закон об электронных студенческих билетах и зачетных книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифровых аналогов студенческого билета и зачетной книжки, доступ к которым будет предоставляться через портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Обучающиеся вузов смогут получать информацию о своих студенческих билетах в цифровом виде через электронную образовательную среду своего учреждения, на портале «Госуслуги», а также с использованием мессенджера МАХ. В свою очередь, данные из зачетных книжек будут доступны на сайте конкретного учебного заведения и на «Госуслугах».

Тем не менее, в законе есть и исключения: обучающиеся в учреждениях, готовящих кадры для сфер обороны и государственной будут получать свои документы лишь в традиционном, бумажном формате. Правительство Российской Федерации установит регламент передачи сведений о студенческих билетах и зачетных книжках от образовательных и научных организаций в федеральную информационную систему.

Нормативный акт вступает в силу с момента его официальной публикации. Порядок, в соответствии с которым вузы будут передавать сведения о студенческих билетах и зачетных книжках в федеральную информационную систему, будет установлен Правительством РФ.