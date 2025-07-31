Путин утвердил закон о штрафах за распространение экстремистских материалов в интернете

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий штрафные санкции за поиск и получение доступа к экстремистским материалам в интернете, а также за рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров и данных для входа в онлайн-ресурсы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, за целенаправленный поиск и просмотр материалов, включенных в федеральный перечень экстремистских ресурсов, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Наказание распространяется и на использование технических средств, позволяющих обходить блокировки.

Распространение рекламы VPN и аналогичных сервисов, обеспечивающих доступ к запрещенным сайтам, карается штрафами, размер которых зависит от статуса нарушителя: гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — до 150 тысяч, юридическим лицам — до полумиллиона рублей. За распространение рекламы средств доступа к заблокированным ресурсам штраф может достигать 500 тысяч рублей.

Кроме того, закон вводит штрафы за передачу абонентских номеров третьим лицам: от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц, которые предоставляют номера без заключения договора.

Наказания предусмотрены также за передачу логинов и паролей от интернет-ресурсов другим людям. В этом случае граждане рискуют заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, предприниматели — от 50 до 100 тысяч, компании — от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон вводит ответственность и за нарушение правил работы с оборудованием, используемым для обхода блокировок и передачи интернет-трафика. За нарушения гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — до 150 тысяч, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма штрафов может достигать миллиона рублей.

Особое внимание уделяется исполнению предписаний Роскомнадзора и силовых органов. Нарушение требований об ограничении доступа к запрещенным ресурсам влечет крупные штрафы для всех категорий лиц — вплоть до 10 миллионов рублей при повторных нарушениях. Аналогичные меры предусмотрены за отказ сотрудничать с правоохранительными органами и за нарушение требований по доступу к базам данных.